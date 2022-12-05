去年12月農委會主委陳吉仲接受民進黨網路部Podcast《耳朵出遊不出油》節目疑似將萊克多巴胺比喻為保健食品，陳吉仲被藍營將時任衛福部長陳時中、剛遞辭呈的內政部長徐國勇一同封為「政院新三寶」。對於是否跟進徐國勇請辭，陳吉仲今（5）日表示，政務官沒有任期，「會配合內閣改組的安排。」

針對被稱為「政院新三寶」，陳吉仲去年強調，被稱作三寶不僅是對自己的傷害，也是對農民不尊重，擔任農委會主委若沒有貢獻，也會不想待在這位子上，各種攻擊都不是從專業角度來批評，自己能繼續撐下去就是想把長期的農業問題解決，「不然回學校教書不是很好嗎？」。

「政院新三寶」成員包含因參選台北市長辭職的前衛福部長陳時中、今（5）日以健康為由遞出辭呈的內政部長徐國勇，以及現任農委會主委陳吉仲。

陳吉仲今日在立法院經濟委員會受訪，媒體問及徐國勇的請辭開了內閣改組的第一槍，陳吉仲未來去留如何，陳吉仲說，只要立法院會期結束會配合內閣改組的方向，在改組之前會完成該做的事，希望農委會明年度預算可以盡快通過審查，讓農委會後續工作更順暢。

陳吉仲強調，政務官沒有任期，本來就是要對施政結果負責，之後回學校教書也會依照借調流程來辦理。