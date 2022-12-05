疫情趨緩國境解封，商場人流回溫，台茂購物中心在疫情期間進行調整體質迎接疫後商場趨勢策略奏效，今年前11月業績年增17.5％，全年業績可望重返60億元大關，創下歷年次高。

台茂購物中心2018年底由德國退休基金BVK與RElTs「樂富一號」成為新業主以來，2019年營業額創下新高，不過近年疫情影響商場業績，這段期間持續調整櫃位、優化商場配置，今年7月後業績漸回到疫前水準，9～10月周年慶檔期業績成長9％，全年業績可望逾60億元。

台茂購物中心總經理苗延梅表示，現今購物中心最佳營收配置為零售50％、餐飲30％、娛樂20％，疫情對購物中心的衝擊更大於傳統百貨公司，二年多期間因應迎接疫後作了調整，除了強化數位管理與客戶服務外，商場各樓層不再以價格或商品去區分，而是以「生活型態」去做定位，如2020年3樓改裝，今年也針對4樓大幅調整為以0～12歲家庭親子的客層，如導入韓國家居品牌怡倫家居等，電影院14廳收回3廳作為親子遊樂場。

相對於一些商場還有土地能推動擴建新館、擴充營業額，台茂則是創造連結社區、導入人流、創造消費的新場域，除了2020年打造5,500坪、擁有直排輪場、籃球場的「台茂公園」之外，今年更將頂樓原本70個停車位、500坪空間，改為迷你足球場，與社區互動連結，也能帶動家庭消費需求。

苗延梅指出，業績回升各業種中又以餐飲爆發力最強，美食街成長幅度大、客單價也都上揚，近來也引進日本迴轉壽司品牌壽司郎，11月底開幕，可望成為業績破億大店。

該店為壽司郎2018年進軍台灣市場以來的第33店，同時也是桃園繼國際路店之後的第二店。壽司郎指出，明年展店將鎖定以二線城市為主，商場店、街邊店並進，以40店為目標。