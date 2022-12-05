卡達世界盃近日火熱開踢！在結束小組賽後，16強也出爐，馬上進行16強淘汰賽，讓全球球迷高度關注冠軍究竟會由哪一個國家拿下，是呼聲最高的巴西隊、上屆冠軍法國隊，還是即將退休的梅西和C羅所率軍的阿根廷和葡萄牙？

這次《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查出「世界盃十大冠軍熱門隊伍」，快一起來看看哪些隊伍聲量最高吧！

No.1 巴西

曾奪下最多次世界盃冠軍的「森巴軍團」！巴西隊是超熱門的世界盃奪冠隊伍，自從2002年後就未能再奪下冠軍，上屆世界盃，巴西不敵比利時止步八強賽，尤其在2014年世界盃時，巴西在四強前皆保持不敗之路，但在之後的比賽前峰內馬爾（Neymar）傷退、隊長蒂亞戈·席爾瓦（Thiago Emiliano da Silva）則是因累積滿兩張黃牌停賽，在對上德國的比賽，最後以1:7慘敗，成為球史上最大恥辱。

每次都與冠軍失之交臂的巴西，經過四年後強勢歸來，除了目前世界排名第一之外，新生代都在職業球隊中表現亮眼，由內馬爾（Neymar）、維尼修斯（Vinicius Jr）領銜鋒線，歐英職業球員們組成的強大陣容，被外界認為非常有機會在本屆奪下冠軍。

巴西華麗的踢球方式讓他們在全球各地都有許多球迷，「因為巴西的球季而喜歡看足球，真心相信巴西能在這屆奪下冠軍」、「好喜歡巴西踢球的氛圍跟腳法」、「這次的全明星陣容真的沒什麼好說」、「20年了，這次該是巴西了」、「等著看巴西拿下第六顆星星」。

No.2 阿根廷

這次是阿根廷「球王」梅西的足球生涯中最後一屆世界盃，因此非常多球迷都希望阿根廷能奪下冠軍，但開高走低的阿根廷，在小組賽首戰就爆冷輸給沙烏地阿拉伯，所幸之後拿下兩場勝利成功晉級16強，這屆的阿根廷也加入了許多新球員，在攻擊與防守能力上提升了不少，在南美區預賽中僅失8顆，僅次於巴西隊。

阿根廷近年來在各大國際賽事上都未能奪下好成績，但在經過球隊磨合後，球隊默契度提升，斯卡洛尼（Lionel Sebastián Scaloni）在2018年俄羅斯世界盃後接下教練一職，繳出非常傲人的成績，近期帶領阿根廷連勝36場，甚至率領阿根廷奪下2021年美洲盃冠軍，讓球迷非常期待斯卡洛尼的調度。

梅西宣布即將退休後，讓許多球迷紛紛表示不捨，「雖然不是阿根廷球迷，但確實欠梅西一座世界盃」、「希望梅西能夠安心退休，阿根廷奪冠吧」、「首戰失利卻奪冠的隊伍大有人在，相信阿根廷也會如此」、「相信梅西能帶領阿根廷奪下冠軍」。

No.3 法國

上屆世界盃冠軍隊伍「高盧雄雞」法國，在賽前有不少球員受傷，包括當家前鋒本澤馬（Karim Benzema）、前鋒安昆庫（Christopher Nkunku） 等五名球員皆因傷無緣世界盃，儘管如此，法國實力仍相當堅強，包括在上屆表現亮眼的姆巴佩（Kylian Mbappe），和最帥前鋒格里茲曼（Antoine Griezmann）等明星球員，被不少人看好有機會蟬聯冠軍。

儘管有許多主力因傷無緣世界盃，法國仍在小組賽踢出好成績，成功打破上屆冠軍，皆會在小組賽中淘汰的魔咒，但自從1966年以來，世界盃就未再出現衛冕冠軍，讓許多球迷期待法國隊能成功奪下卡達世界盃冠軍，打破傳說中的第二個魔咒，「法國這次真的是來勢洶洶」、「雖然少了很多主力，但不得不說法國這幾場真的還行」、「恭喜法國打破第一個魔咒，期待第二個也被打破」。

No.4 英格蘭

「三獅軍團」英格蘭號稱「足球始源地」，卻曾被戲稱「期待越大、失望愈大」，不過在總教練索斯蓋特（Gareth Southgate）接掌「三獅軍團」的兵符後，戰術成功製造威脅，在俄羅斯世界盃成功踢到準決賽，2021年歐國盃也成功殺進準決賽，但在歐洲國家聯賽卻一場不勝，讓外界對於教練的安排與戰術十分關注，這次究竟是否能夠讓「足球回家」？

隊中有不少英超聯賽球員的法國，今年隊伍以隊長凱恩（Harry Edward Kane）為核心，加上多名年輕球員，在小組賽中成功出線，不少球迷也期待英格蘭能在1966年後奪下第2座世界冠軍，成功讓足球回家，「期待英格蘭奪冠，不要再讓球迷失望」、「不知道今年能不能看到傳說的讓『讓足球回家』？英格蘭加油」、「凱恩這次還不錯，相信能夠帶領全隊的人一起奪冠」。

No.5 西班牙

被稱為「資格賽之王」的西班牙，在資格賽中都會有亮眼成績，但之後的表現卻總是差強人意，不過實力依然不可小覷，在2010南非世界盃奪下冠軍，在2008年、2012年也奪下歐國盃冠軍，四年內奪下三座冠軍獎盃的傲人成績也引起球迷關注。

西班牙隊在球場上擅長使用「Tiki-taka」戰術，在短時間內將球傳來傳去和頻繁的跑動，來保持控球權，減少後方防守球員壓力。

西班牙這次了許多新人，包括引起熱議的加維（Gavi），西班牙隊在小組賽對上哥斯大黎加以7：0的優異表現奪下勝利，引起關注，但之後一度面臨淘汰危機，最後以小組第二的成績進入16強，「蠻好看西班牙的，這次感覺有機會」、「小組第二，剛好不會遇到巴西，八強機率大增」、「進7球真的很誇張」、「超年輕的中場球員加油」。

No.6 日本

卡達世界盃開踢之前，被外界一致認為被分在「死亡之組」的日本在小組賽就會慘遭淘汰，不過日本卻以1：2贏過德國和西班牙兩個足球強國，成功晉級16強，讓許多人相當震驚，但其實日本這次派出的26人名單中，共有22人都有旅歐經驗，就連先發球員也有五人在德國踢球，球隊實力方面相當堅強，成功贏過西班牙及德國並非偶然。

日本在小組賽與西班牙的比賽，也讓球迷看的心驚膽顫，最後成功踢掉德國晉級，讓不少球迷表示，「這是亞洲隊伍的崛起」、「這次日本要奪冠了嗎」、「贏西德真的蠻誇張的欸」、「不得不說從小組賽就可以看得出來這次日本的實力還是有的」、「日本隊真的背水一戰，好熱血好像在看日本動漫，不愧是日本人」。

No.7 葡萄牙

葡萄牙身為歐洲足球勁旅之一，是各大聯賽的常客，卻沒有拿過一次世界冠軍，2006年時初出茅廬的C羅以堅強的實力與爆發力為葡萄牙帶來新氣象，超級新星般的亮眼表現，立刻引起國際球迷關注。不過，2014世界盃時，葡萄牙止步16強，讓球迷相當震驚。這次葡萄牙捲土重來，由C羅率領團隊在小組賽中以優異的表現提早出線。

在小組賽最後一戰中，葡萄牙對上「宿敵」南韓，卻意外以2：1吞下敗仗，讓南韓成功晉級16強，跌破眾人眼鏡，不過曾說「葡萄牙拿到冠軍就即刻退休」的C羅，在這次比賽中展現必勝的積極表現，也讓球迷認為葡萄牙仍有奪冠機率，「C羅的爆發力真的很驚人」、「期待葡萄牙能夠守住，成功拿下冠軍」、「預祝C羅完美結束世界盃生涯」。

No.8 荷蘭

「橘色軍團」荷蘭雖然在討論度上不及其他隊伍，但其實荷蘭實力堅強曾三次闖入決賽，最後都以亞軍收場，之後經歷世代交替的黑暗期，成績差強人意。但經過挫折後，荷蘭注入許多足壇新星，在2022年的歐洲國家杯與友誼賽中，甚至還未輸過任何一場球賽，在FIFA的世界排名中更是排行第8位，被不少人認為可能衝出突圍，成為黑馬。

雖然許多球迷認為荷蘭這次在籤運較好，與卡達、厄瓜多、塞內加爾同組。但在小組賽中的優異表現，也讓他們成功以不敗之姿的成績，成為小組第一出線，將在16強中對上美國，「荷蘭這次小組賽還行」、「對上美國應該也可以贏，至少8強是沒問題的」、「力爭上游，荷蘭加油」、「跌破大家眼鏡吧荷蘭」、「荷蘭奪冠之路加油」、「加油荷蘭」。

No.9 南韓

2002年世界盃，由日本和南韓聯合舉辦，南韓當時挾地主優勢成功挺進4強，但比賽過程中卻充滿爭議，南韓隊多次出手犯規，卻未被裁判判任何黃牌，甚至在對葡萄牙的比賽中，2名葡萄牙球員拿到紅牌下場，讓全球球迷當時都對南韓嗤之以鼻，認為南韓可能對當時來自貧窮國家的多數裁判行賄。FIFA在四強時派出瑞士籍主審，最終南韓不敵德國與土耳其，以第四名收場。

這次南韓由「南韓一哥」孫興慜領軍，在小組賽時南韓曾面臨淘汰危機，對上葡萄牙比賽最後在傷停時間，孫興慜一記助攻，成功讓黃喜燦進球，奪下勝利，成功晉級。雖然孫興慜在先前比賽備受質疑，但這記助攻將功贖罪，「南韓如果奪冠真的是大黑馬」、「有孫興慜勝率多很多欸」、「孫興慜被守得很緊」、「南韓其實表現真的也不差」。

No.10 克羅埃西亞

「格子軍團」克羅埃西亞在1998年首度亮相，當時一路過關斬將勇奪季軍，2018年俄羅斯世界盃，不被看好的克羅埃西亞更是一路闖到冠軍賽，雖然最終不敵法國只奪下亞軍，但也寫下了隊史上最佳成績，實力也引起國際球迷關注。國際比賽中，克羅埃西亞的實力一直不容小覷，曾多次在小組賽中脫穎而出。

今年的卡達世界盃中，克羅埃西亞由最後一屆參加世界盃的魯卡．莫德里奇（Luka Modrić）領軍，加上上屆一樣在陣的佩里希奇（Ivan Perišić）、布羅佐維奇（Marcelo Brozović）等球員，讓許多人期待克羅埃西亞在這屆世界盃上的表現，「關注度雖然不高，但還是很期待」、「表現一直都很好，其實真的有可能又再度闖入決賽」、「格子軍團加油！」

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2022年09月04日至2022年12月02日，共三個月。

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