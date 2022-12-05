看好疫後旅遊市場，A320neo新機陸續完成交付，新航線也積極籌備中，台灣虎航今（5）日宣布將陸續進行客艙組員及運務員的招募，預計總招募人數可上看200名，歡迎對航空事業有興趣並充滿熱忱的朋友們，一起加入台灣虎航的行列。

台灣虎航表示，客艙組員的招募時間為2022年12月10日凌晨00：01起至2022年12月25日晚間23：59止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，具備日韓語會話能力尤佳。

報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2023年1月7日、8日進行初試；2023年1月14日、15日進行複試，錄取之客艙組員，將於2023年上半年分批報到。

運務員的招募時間為2023年1月9日凌晨00：01起至2023年2月10日晚間23：59止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，如具備日韓會話能力尤佳。錄取之運務員，將安排於2023年第一季分批報到。

運務員的工作內容為旅客報到服務、登機門作業、協助旅客諮詢等，歡迎對航空業有興趣與熱愛飛行的應試者藉此機會加入台灣虎航，可至求職網站搜尋「台灣虎航」，並於「客艙組員」、「運務員」的相關職務中查看報名及相關應試資格。