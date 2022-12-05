「將心比心、減少爭議！」國道3號清水服務區假日人潮如織，昨天1名男子帶家人在超商買關東煮，卻因大碗沒蓋子罵哭女店員，排隊在後方的民眾看不慣PO網描述過程。業者指出，當時客人說話確實聲音大了一點，立即告知對方店內規定且有標示，並安慰被嚇哭的女店員。

服務區業者指出，店內賣的關東煮和坊間超商的規格不同，店內大碗裝上食物後，就無法蓋上蓋子，店內有文字標示說明，請客人以小碗裝湯，食物可放在耐熱袋；經店方昨晚向該名客人詳細說明後，對方可理解並離開，客人當時說話聲音大的一點，已安慰當時被罵哭的女店員。

民眾PO網說，該名男子當時向女店員飆說，沒有蓋子就不要拿大碗出來裝，是在糟蹋人嗎？又不是花不起錢，當場拿出一疊現鈔出來，還拿碗砸櫃檯；爭吵過程中，該男子的小孩在一旁看，家長做出最不好的示範。

民眾消費過程中，當時超商內還有多人排隊等候結帳，目睹狀況有人PO網為女店員抱不平說：「因關東煮大碗沒有蓋子，就在那邊兇可愛的櫃檯妹妹，還把可愛的妹妹罵哭」。民眾建議說，如有問題可以去客訴，大可不用兇基層，這起爭執拖延大家結帳的時間。