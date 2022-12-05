70歲香港男星李龍基，出道多年的他多次在劇中飾演皇帝角色，被稱為TVB「御用皇帝」，去年梅開二度迎娶小39歲嫩妻Chris Wong，更在宣傳演唱會時，大方分享愛妻宣言，幸福模樣羨煞旁人，近日，愛妻在instagram曬出靠在浴缸泡澡的照片，只見她白皙美背入鏡，讓網友眼睛大吃冰淇淋。

李龍基第二任妻子Chris，日前在instagram曬出在五星級酒店泡澡的照片，只見她綁起長髮靠著浴缸，露出白皙美背、香肩及一雙修長美腿，雖然是背對鏡頭，仍舊引人遐想，此外，還能看見浴缸上放著精油和紅酒，相當享受愜意的時光，不過令人好奇的是照片由老公李龍基拍攝，還是另有他人操刀，掀起網友議論。

李龍基妻子曬出泡澡照，大方露出白皙美背，掀起網友議論。(chrisart1017 IG)

根據《香港01》報導，李龍基為了遷就原本就在大陸生活的太太，一度移居深圳，近來才搬回香港生活，甚至還將名下7個物業權歸給太太，可說是出了名的「寵妻狂」，而Chris婚前是飛機工程師，婚後便轉行當業餘畫家，私下也常陪伴老公出席各種大小聚會，照片中不乏兩人同框的畫面，愛相隨的幸福模樣讓人稱羨不已。

不過Chirs的真實年齡始終成謎，外傳她比李龍基小28歲，在41歲時意外小產，對此，李龍基去年證實嫩妻其實只有30歲，兩人年齡差距39歲，接著強調Chirs年紀比他與前妻所生的女兒還要年輕，但好在女兒觀念開放，表示只要他自己喜歡就好，才不介意譜出這段「爺孫戀」，至於是否希望能早日擁有愛的結晶，他表示抱持著隨緣態度。