台股加權指數5日開在14,972.17點，權王台積電（2330）開在491.5元，大型權值電子股如聯電（2303）、聯發科（2454）在平盤附近震盪，元宇宙概念股及泛鴻海集團在消息面帶動下，早盤表現較為活躍，台股指數呈現小漲，企圖挑戰萬五關卡。

投資人甩開聯準會會議前夕、就業報告比預期火熱帶來的擔憂，美國四大指數2日開低後跌幅逐漸收斂，道瓊工業平均指數尾盤甚至由黑翻紅。

道瓊工業平均指數12月2日終場上漲0.1％（34.87點）、收34,429.88點；周K線上漲0.24％。

那斯達克指數下跌0.18％（20.95點）、收11,461.50點；周K線上漲2.09％。費城半導體指數下跌1.19％（33.46點）、收2,771.24點；周K線上漲0.73％。

元富投顧指出，台股11月月線大漲近2,000點，外資單月回補台股1,700億元，而台幣也大幅回升到31元，技術面看，月KD也由低檔交叉向上，12月看美國聯準會（Fed）的升息力道，通膨率若可以持續下降，12月升息2碼且明年升息腳步和空間都縮小，則台股12月有機會再向上挑戰年線。

目前下檔支撐，已經提高到14,300點了，短線在15,000震盪換手，接下來先挑戰8月反彈高點15,475位置，成交量保持在2,500～3,200億元最佳。預期指數在14,200～15,500點區間，利用震盪汰弱換強。