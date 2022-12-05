海大培育出具有抗病、耐寒與耐鹽等不同性狀的臺灣鯛品系。（國立臺灣海洋大學提供／張志康基隆傳真）

國立台灣海洋大學水產育種團隊（TABT）培育出具抗病、耐寒與耐鹽等不同性狀的台灣鯛品系，獲得了第19屆國家新創獎－學研新創獎（農業與食品生技類）。提升台灣養殖育種潛力，創造出更多的經濟價值。

育種團隊是由海大水產養殖學系黃章文副教授、龔紘毅副教授及徐德華助理教授共同組成，利用優勢功能性關鍵基因選育、分子標記等方式並搭配AI辨識外觀表現驗證，開發出「前瞻基因體科學化優質種原精準選育技術」。

黃章文表示，本套技術開發及驗證到現在約5年時間，台灣鯛本身就有不錯的環境適應力與抗病力，在經過鎖定特定基因精準選育後，除了有高生殖率、孵化率及存活率縮短育種時程，也能應變全球環境變遷與極端氣候之影響。

龔紘毅指出，透過精準育種能增加產量、抗病、抗逆境及營養價值，可以因應全球人口增加及環境變遷所造成的糧食與動物蛋白供應危機，非常符合聯合國永續發展目標（SDGs）。

徐德華助理教授說明，育種選拔是產業的重要議題，提升種原優良性狀是永無止盡，海洋大學具有試驗場域、控制設備、精準技術及高階養殖人才等各項優勢可以協助種苗的篩選及驗證。

海大TABT團隊除了持續開發優質經濟性狀的品系，精進現有品系的養成效率、肉質品質及營養風味，目前已配合國內種苗廠商進行田間試驗增加魚苗產量，未來新創團隊不只可出售優質魚苗，亦提供親子溯源與科學數據等客制化遺傳管理與精準育種平台服務。海大水產育種團隊將持續與國內外種苗、水產飼料、養成與加工等業者密切合作，提升台灣鯛國際競爭力開啟國際市場通路，共同打造優質台灣鯛品牌。