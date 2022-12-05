美國B-21新型隱形轟炸機

美國睽違超過30年，2日首度高調推出新型轟炸機B-21，而中方分析家4日說，這是在秀肌肉，以威懾北京。

據中方官媒《環球時報》4日報導，中方專家指出，B-21從強大而昂貴的B-2身上汲取了大罩門所帶來的教訓，也延續了部分優點。而這款新轟炸機如今可以量產，並在大國較勁中更重實效，對中方國防構成新挑戰。然而，據報導，解放軍也在研製下一代轟炸機。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）周五在加州美國空軍第42號工廠（Plant 42）的公開儀式中說，這款研製了7年的轟炸機航程長，不必駐守特定戰區。此外，由於它具備隱形性能，意味精密的防空系統也難以偵測。

而中國軍事專家張雪峰說，從外觀看來，B-21沿用了B-2的飛翼設計，但在細節部分做了改變，如減少雷達截面，還有能避開更多的無線電頻帶，大幅提升了隱形性能。他指出，隨著B-21加強隱形性能，更能穿透防禦網，好直接在目標區上空大量投放廉價彈藥。他強調，這比用非隱形戰機發射昂貴的遠攻飛彈便宜。

另一位要求匿名的中方軍事專家則指出，美國會研製B-21的主要原因之一在於，打造並維護B-2的成本太高了。而B-21不僅比B-2小，也比較輕，只需要用兩具，而不是4具發動機。這雖然縮短了航程與酬載量，但更符合成本效益。這位專家指出，B-2打造了約20架，但美國空軍打算採購約100架B-21。

美國公開B-21新型隱形轟炸機

隨著美國空軍公開B-21，美國媒體隨即把它和中國扯上關係，分析家說，這旨在威懾中國，並獲取充份的後續研發資金。中方專家說，龐大的B-21轟炸機隊運用隱形性能，不僅能從西太平洋、南海，甚至還能從東南亞、南亞國家，以及中東國家領空等更多方向發動偷襲，將為中國防空構成新挑戰。

中方專家警告，B-21在偷襲中可以鎖定中國指揮中心、基地、機場和飛彈設施，在解放軍的「反介入/區域拒止」（A2/AD）系統中製造漏洞。而張雪峰說，中國不惜一切代價，打造類似B-21的轟炸機，至於要對抗B-21，解放軍可以出動轟炸機，攻擊美軍的轟炸機基地。

中方已多次暗示，在研製名為轟-20的下一代轟炸機，而它料將擁有和B-2及B-21一樣的飛翼氣動力設計。儘管B-21預料將於2023年首飛，但觀察家說，有鑑於B-2，F-22和F-35等前例顯示，產製過程將延遲，而成本也會節節高升，B-21未來生產可能不會如預期般順利。