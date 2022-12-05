桃園雲豹中鋒「魔獸」霍華德周日再開直播和球迷閒聊1個小時，他談到在台灣打球非常快樂，還很妙的比喻說：「如果你喜歡一個女孩，但她根本懶得理你，你還要乖乖排隊嗎（比喻NBA），你沒有自尊？這很愚蠢。去找個大家真心愛你的地方（比喻台灣），他們不是因為我拿很多分或是籃板而喜歡我，他們是因為我這個人而喜歡我。」

外界有人嘲笑東亞籃球，說球員身高矮缺乏競爭力，霍華德再度嚴正駁斥，他強調「NBA不是一切，世界任何地方都有好的籃球比賽和選手，只是他們沒有打NBA而已。」霍華德表示NBA球員的平均生涯不過3至5年，他打了18年證明自己不是普通球員，「不要像普通人一樣不敢走出自己的舒適圈。」

霍華德呼籲業界敞開心胸，前往海外打球是一件很享受的事，讓他現在心情愉悅。「在哪裡打球不重要，為何我們要在乎其他人的閒言閒語？我在台灣打籃球，跟一群很棒的人做我最喜歡的事。」

名人堂球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）也為前陣子嘲笑霍華德來台打球而道歉，他在播客節目《The Big Podcast》說：「我昨天被我媽念了一頓，說我不該去惹霍華德。所以霍華德先生，我欠你一個道歉，我以後不會再傷你的心了。」歐尼爾大概是在感恩節時遭到老媽教訓，他自曝曾在球員時期和巴克利（Charles Barkley）起衝突，後來也是在老媽的要求之下與巴克利和好。