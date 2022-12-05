昇陽半導體(8028)受惠再生晶圓擴產及晶圓薄化需求持穩，法人看好2022年第四季營運可望續揚創高。昇陽半導體股價近日穩健走升，今（5）日開高後在買盤敲進下放量飆升9.12％至63.4元，創9月中以來逾3個月高點，早盤維持逾7％漲幅，領漲晶圓代工族群。

昇陽半導體2022年第三季歸屬母公司稅後淨利創1.22億元新高，季增達32.34％、年增達近1.22倍，每股盈餘0.81元，表現優於法人預期。累計前三季歸屬母公司稅後淨利2.82億元、年增達近1.38倍，亦創同期新高，每股盈餘1.89元則創同期次高。

昇陽半導體去年第四季再生晶圓產能為每月33萬片，公司因應市場需求逐步擴增產能，截至第二季已提升至36萬片。同時，公司於台中港科技產業園區打造全球首座自動化及智慧化晶圓再生製程廠，已於9月初正式量產。

在再生晶圓產能持續擴增、配合晶圓薄化訂單需求好轉下，帶動昇陽半導體第三季營收及獲利同步改寫新高。公司預計至年底將再生晶圓產能提升至45萬片，並規畫明年將持續加碼投資增建新廠。

昇陽半導體10月自結合併營收3億元，月增6.37％、年增17.73％，連4月改寫新高。累計前10月合併營收25.81億元、年增10.13％，續創同期新高。在再生晶圓及晶圓薄化兩大業務接單均優於第三季下，法人看好昇陽半導體第四季營運有望續創新高。