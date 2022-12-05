外資回頭了。金管會主委黃天牧及證期局局長張振山5日上午透露，11月外資在台股買超1,800多億元，據其掌握11月外資應是「淨匯入」，即外資錢是匯入台灣；同時金管會開放外資可拿台股到境外質押借外幣的措施，預計12月底系統調整完成即可上路，希望給予外資多元交易機制，邊際效益就是避免外資為調度現金大賣台股。

黃天牧表示，台灣資本市場上有一些中長期外資退休基金，其本上是看好台股重要上市櫃公司，是屬於中長期投資。

黃天牧亦強調台股對外資三大吸引處，一是外資向來看好台股的殖利率，大約有5.3％，雖然美國今年大幅升息，有些競爭；二是台股今年以來表現都還不錯，上市櫃公司第三季獲利3.81兆元，同比成長14.7％，前三季營收35.15兆元，比去年同期成長9.43％，三是台灣公司治理表現不錯，包括ESG等，黃天牧說：「外資不止看獲利數字，還要看你怎麼獲利」，如董事會成元多元化、性別平等等。

因為美國鷹式升息，外資前十月累計是淨匯出220.04億美元，創同期新高，但10月已小幅回頭，淨匯入4.63億美元，金管會掌握11月是淨匯入，即外資將連二月淨匯入，回頭趨勢相對明顯。