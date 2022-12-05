看好疫後旅遊市場，A320neo新機陸續完成交付，以及新航線積極籌備中等利多，台灣虎航今（5）日宣布將陸續招募客艙組員及運務員，預計總招募人數可上看200名。

台灣虎航表示，客艙組員的招募時間是本周六（10日）零時起至12月25日晚間23：59止，報名資格是大學以上畢業、多益550分以上，具備日韓語會話能力尤佳。報名截止後，將初步書面資料審核；通過資料審核者，明年1月7日、8日初試，明年1月14日、15日複試，錄取的客艙組員將於明年上半年分批報到。

運務員的招募時間是明年1月9日零時起至2月10日晚間23：59止，報名資格是大學以上畢業、多益550分以上者，具備日韓會話能力尤佳。錄取的運務員將於明年第一季分批報到。

台灣虎航表示，有意者可至yes123求職網站搜尋「台灣虎航」（https://www.yes123.com.tw/sp/23tigerair_attendant/），並於「客艙組員」、「運務員」的相關職務中查看報名及相關應試資格；其他多個內勤職缺可至104人力銀行（https://bit.ly/3DClpYE）查看相關職務。