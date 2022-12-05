加拿大公債殖利率曲線嚴重「倒掛」（inversion），使該國央行在如何調節升息步伐上更加兩難。加拿大央行正在考慮終止超大幅度的升息舉措，但數據顯示該國經濟可能比先前所想的更加過熱，同時該國債券市場又發出了迄今最明確的信號，即經濟可能即將陷入衰退。

加拿大央行表示，現在過熱的經濟需要降溫以緩解通膨壓力，但如果央行的緊縮政策為了實現這個目標而衝過了頭，可能引發比預期更嚴重的經濟下行。

債市可能正閃爍著這樣的警訊。加拿大10年期公債殖利率已經比2年期債息低了將近100個基點，根據Refinitiv的數據，這創下了自1994年以來最大幅度的「倒掛」，且倒掛程度也比美國的債息曲線更深。

債息曲線倒掛普遍被視為是經濟衰退的前兆。由於利率超低、資金浮濫，加拿大人在疫情期間掀起舉債炒房的熱潮，因此該國經濟可能對利率上揚特別敏感。

Corpay首席市場策略師Karl Schamotta表示，市場認為，隨著國內消費崩跌、美國需求減弱，以及全球大宗商品價格下跌，加拿大經濟將遭受三重打擊。

在多次祭出超大幅度的升息，使其基準利率急速升至3.75%的2008年以來新高後，加拿大央行此前已經透露不排除將升息步伐放緩至25個基點的可能性。

貨幣市場押注加國央行周三召開貨幣政策會議時將升息25個基點，但根據路透社所做的最新預測調查，在受訪經濟學家中，過半認為該央行的升息動作應該會大於25個基點。

數據顯示加拿大的經濟仍然強韌。11月份的就業報告顯示加拿大的勞動力市場仍然吃緊，而第三季國內生產毛額（GDP）季增年率仍有2.9%。經濟學家表示，這遠超出加拿大央行所預測的增長1.5%，若再加上上修成長率，可能顯示其國內需求進一步超出供給。

但第三季GDP報告裡的細節，如顯示國內需求萎縮和顯示10月份經濟沒有成長的初步報告，意味著借貸成本升高已經開始影響加拿大的經濟活動。

加拿大央行先前預測從今年第四季到2023年年中，經濟成長將陷入停滯。

Rosenberg Research首席經濟學家及策略師David Rosenberg警告，加拿大債息曲線的倒掛程度預告著一場「嚴重」衰退，而非只是「溫和」衰退。由於「住宅房地產市場和消費者債務的泡沫更大」，加拿大經濟前景所面臨的風險大於美國。

此外，Corpay首席市場策略師Schamotta表示，債息曲線顯示加拿大央行將在2023年底前被迫轉向，未來幾年利率將保持低迷。