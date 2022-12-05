長聖(6712)11月營收6,011萬元，年成長16.89%，創歷年同期新高，前11月合併營收56,699萬元，年成長46.76%，再創歷史新高，法人預估，今年全年可突破6億元大關。

長聖黃文良總經理表示，公司利用旗下免疫細胞及幹細胞兩大核心技術平台，在細胞治療雙軌布局於特管辦法與新藥開發所需細胞產品委託製造(CMO)。

黃文良總經理表示，長聖陸續優化與推出新的自體細胞治療產品，如獨家不須取腫瘤即可製作的Gamma Delta-T細胞與樹突細胞結合細胞因子誘導殺手細胞DC-CIK(WT1)，與其他產品相比，它們的細胞製備時間大幅縮短，讓患者等候時間跟著縮短及毒殺癌細胞效果更佳，以帶動醫師與病患對細胞治療接受度愈來愈高，明年展望正向業績可望穩健成長。

在新藥開發部分，長聖為細胞產品領域最廣且最多項的臨床試驗的細胞製備生技公司，共有7項新藥臨床試驗計劃進行中。長聖黃文良總經理表示，其中最具有潛力異體細胞新藥為CAR001(CAR-T)治療實體癌和異體臍帶間質幹細胞(UMSC01)治療急性心肌梗塞、急性缺血性腦中風、COVID-19與多發性硬化症，目前UMSC01的急性心肌梗塞已向美國FDA提出申請二期臨床試驗。