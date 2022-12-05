鑑於國內提供外籍生創業資源較少，台科大今年首創「外籍人才創新創業培訓計畫」 （GTEP），以在台外籍生為主要計畫對象，不限於台科大學生，提供為期6個月全程免費創業培訓、全英語一對一業師輔導，吸引分別來自13國、8所學校共10組團隊參加。

這項計畫獲台科大3家校友企業撼訊科公司、連展投資控股公司及科亞公司贊助創業獎勵金，日前選出2隊優選及1隊佳作優秀團隊，給予總計4.5萬元獎金贊助，得獎團隊為AFA、Myogai、Eatzi，後續將由育成中心連結校內及校友資源持續輔導，朝向商品化及事業化邁進。

獲得優選的AFA團隊，是來自越南與宏都拉斯的2位成員組成。概念為塑膠袋回收再製環保袋，透過影片教學平台推廣民眾自製提袋，同時藉由製作AFA認證提袋增加弱勢團體工作機會，希望能與大型通路商合作設置AFA共享站，融合時尚概念及推廣循環經濟的再生與應用。

AFA團隊成員，來自宏都拉斯的Limi Ruch表示，參加GTEP系列課程，提前為將來成為創業家做好準備，他們在許多關鍵面向得到助益，包括概念設計、行銷和網絡拓展，這給予他們逐夢、發現和不斷挑戰自我的機會，讓他們可以在創業路上更上一層樓。

另一組優選團隊Myogai，成員分別來自斯洛伐克、貝里斯、美國與巴拉圭。團隊題目是AI應用瑜珈學習平台，是一款因應新冠疫情所產生的居家運動服務，藉由AI技術提供自我鍛鍊回饋及指引，也節省往返鍛鍊地點的時間，提高持續鍛鍊的意願及效果。

來自巴拉圭的Andres Britez說，GTEP計畫為Myogai提供創業所需的技能，與產業專家進行諮詢幫助確立前進的方向。對於過程中所建立的網絡，有助克服未來可能遇到的挑戰。最重要的是，幫助團隊培力，教會我們透過結合每位成員的專業來發揮優勢。

獲得佳作的Eatzi，團隊成員有2位，分別來自於新加坡與臺灣。題目是外食管理APP，可列出周遭餐廳所販賣食物的營養成分，幫助外出就餐或訂購食品的使用者輕鬆實現營養目標。