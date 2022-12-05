蔣萬安、柯文哲今天談交接事宜。（楊亞璇攝）

台北市長柯文哲（左）、市長當選人蔣萬安（右）出席臺北市市政5日舉行政交流暨交接討論會，蔣萬安致詞表示，柯文哲未來將是他市政上的顧問，並邀柯今年跨年晚會與市民倒數。（陳怡誠攝）

台北市長當選人蔣萬安今天率隊拜訪台北市政府，與市長柯文哲討論交接事宜。柯文哲提出大巨蛋、社子島、大彎北段、空總、建國啤酒廠，5個還卡在中央要去處理，並提醒2050淨零排放是下任市府重要工作，他也直言最困難是財政紀律，這要很大意志力才有辦法控制，「大家都很想討好大眾，很容易用錢用得比較鬆」。

北市府今舉行台北市政交流暨交接討論會。陪蔣出席會議的還包括市長交接小組召集人林奕華、競辦總幹事顧問陳國君、發言人鄭世維、辦公室主任顏邦峻。

柯文哲在致詞時表示，交接分兩部分，一個是府級交接，一個局對局的交接，列了24個府級長官列管的東西，新團隊指定交接人，柯市府就會排專案小組報告；局對局的交接，副市長彭振聲安排行程表，把時間空出來，局長與局長對接。

柯文哲說，這幾年改變最多是政治文化，北市有全台最優秀公務員，只要價值清楚就按照價值去做，最重要是正直誠信，團隊已經習慣有話直說，因為面對問題是解決問題第一步。

柯文哲也提及開放政府、全民參與、公開透明施政理念，公民事務委員會、青年事務委員會、廉政委員會，參與式預算有在進行，還是有中心思想，他提醒「不應政黨利益國家利益，不應少數利益犧牲多數利益，不應短期利益犧牲長期利益。」

柯文哲特別點到，明年開始最重要2050淨零排放，今年6月議會已經通過「台北市淨零排放管理自治條例」，執行大綱局處已經訂好了，重點是要去執行，它是重要、但是不急，但一定要處理，2050淨零排放這是下任市府重要工作，台灣與世界接軌、永續台北一定要做。

柯文哲說，10職等以上採用遴選制度，這是比較公平升遷制度，全台灣公開透明，議員要索資幾乎100％開放，主要理由讓外面監督，防止市府腐敗，這也是為什麼過去沒有重大弊案，特別再府層級幾乎沒問題。

柯文哲說，目前99.7％電子公文，無現金交易、大數據中心要繼續進行，最困難是財政紀律，這要很大意志力才有辦法控制，8年還了570億，處理掉270億勞健保爭議款，內部基金減債100億，目前北市財政狀況很好，財政紀律困難在哪，「大家都很想討好大眾，很容易用錢用得比較鬆」，他強調欠債是要還的、欠債是要繳利息的。

柯文哲指出，去年利息降到4億多元，今年美國升息，有可能單單利息超過9億元，債務要注意，精實管理要持續進行，被中央卡住就要想辦法解決，大巨蛋、社子島、大彎北段、空總、建國啤酒廠，5個還卡在中央要去處理。

他最後鼓勵蔣萬安，因為市政問題繁雜，想著我們要留下一個什麼樣的台灣給下一代，努力去做就可以，常常會遇到很多市政爭議，如果50年後回來看現在，現在應該怎麼做決定，答案就很清楚，理性、務實、科學去做，祝福新市長施政順利，帶領市府團隊繼續前進。