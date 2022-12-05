2018年美中貿易戰開打後，華為遭到美國政府強力制裁，原有的智慧型手機與晶片業務受到嚴重打擊，華為積極找方法突圍，包括在日本提高其智慧手錶的銷售量。

日經亞洲評論報導，當華為無法取得先進晶片後，已經將重心轉移至可用現成晶片生產的智慧手錶上，智慧型手機每年都需要提高性能，但智慧手錶的晶片不需要這麼做，這讓華為獲得空間。

日本研究機構MM Research Institute發布報告指出，日本智慧手錶的市場持續擴大，去年銷售破紀錄的343萬隻，成長幅度達到49.6%，其中蘋果的市佔率超過6成位居第一，華為則以10.3%排名第三，去年銷售量為35.3萬台隻智慧手錶，比2020年的12.2萬台成長2倍。

華為之所以能受到青睞的原因在於產品CP值較高，目前華為最新的手錶售價為27280日圓（約203美元），比蘋果Apple Watch的37800便宜不少，華為也有中低階產品價格不到１萬日圓。

然而報導也提到，智慧手機與智慧手錶無法同捆包銷售，將使大陸廠商陷入掙扎，尤其蘋果主打iPhone手機能搭配Apple Watch使用，這會突顯華為、小米的缺點，因為智慧型手機仍是消費性電子產品的核心，進而影響到智慧手錶的銷售。