12月1日起戶外口罩令全面解封，不少人關心室內何時可脫口罩，台北巿立聯合醫院中興院區內科醫師姜冠宇表示，近日到飲料店內用，鄰桌的男生邊講話邊吸鼻涕、吞痰，他嚇得立刻戴上口罩，提醒網友脫口罩的時機要視周圍情況而定，另外他也預測明年1月台灣會有一波新疫情，認為明年3月才是口罩令完全解除的時機點。

姜冠宇昨（4）日於個人臉書粉專指出，3日下午和熟識的朋友聚會，所以大家都沒戴口罩，結束後他獨自一人到附近的飲料店點一杯飲料內用，看到鄰座一對情侶，男生邊講話邊吸鼻涕、吞痰，他立刻把口罩戴上。

至於不少人關心吃buffet要不要戴口罩，姜冠宇表示，若一起用餐的都是熟人，觀察大家說話也都沒有吸鼻子、吞痰等問題，就不用拘小節；如果當中有人出現相關症狀，就必須戴上口罩。另外，離開座位夾菜，無法掌握他人狀況下，最好是把口罩戴上。

姜冠宇說，依照新加坡疫情發展模式推估，預測台灣明年1月會有新一波疫情，再加上今年寒假比較早，在外的台商也會返鄉過年，因此1月中至2月須觀察社區疫情流行狀況，口罩令要全面解除，明年3月應該是比較恰當的時機。