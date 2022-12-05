繼新竹市長林智堅論文被台大認定抄襲，學位被撤銷後，桃園市長鄭文燦以及民進黨立委蔡適應也因為論文涉及抄襲，學位遭撤銷，林、鄭指導教授都是國安局長陳明通，也讓外界質疑陳明通去留。教育部長潘文忠今備詢時說，就個案的單一指導教授應該給予課責，教育部也會就在職專班制度做檢視，與大學協進會討論改進。

潘文忠今天至立院司法法制委員會報告國家運動科學中心設置條例草案，並備詢。國民黨立委曾銘宗問及「論文門」事件，潘文忠坦言有違反學倫的個案他很遺憾，只要是具名具體的檢舉，都會請各大專院校做相關爭議的處置。曾銘宗也要求，相關當事人可能會提出訴願，絕不可有政治考慮，潘強調，本來就要堅持這原則。

國民黨立委陳以信則質疑，陳明通指導了173名學生的論文，都是不公開，不給外界檢視，現在已經不是只發生一例抄襲，而是兩例，還有多少未爆彈？教育部都不敢要求台大去徹查？

潘文忠強調，有個案事件產生，單一指導教授應該給予課責，不過學術是大學自治的最核心，台大就個案也都有處理機制，且涉及學倫問題的，不是單一學校或單一系所，「教育部立場很清楚，不要因為有個案，就讓台灣學術進入國家管制，沒有國家會因為個案，就要求全面執行。」

潘文忠指出，以教育部的立場，能做的就是像外界對於在職專班制度有所質疑，教育部就政策面確實應該來談，會與公私立大學協進會，以及1月份的校長會議上討論，在大學自治的前提之下，要討論出能精進在職專班的機制。

潘文忠指出，關於學生學位的論文，包含學士、碩士或博士，依照學位授予法，本來就是由學校依照相關的指導跟作業程序辦理審查跟學位的授予，若有抄襲或被檢舉等違反學倫案的部分，教育部也頒行有關學術倫理審查相關作業規範。

媒體也詢問潘文忠，林智堅因論文案有提出訴願，鄭文燦跟蔡適應是否有提出訴願？潘文忠對此回應，關於鄭文燦跟蔡適應的部分，教育部還沒收到訴願的相關申請案，至於林智堅部分，目前依照程序正在做訴願審議過程。