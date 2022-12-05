過去政府發放五倍券、農遊券等，盼振興疫情後經濟，如今政府防疫逐漸解封，是否再發振興券刺激消費備受關注，資深媒體人周玉蔻今早在臉書表示，「發錢啦！農曆年前全民收紅包10000元（十倍券）」，對此，行政院發言人羅秉成表示，各界對於此類議題都有許多意見或建議，政府部門都會予以注意。

行政院長蘇貞昌日前受訪時指出，對於受到疫情衝擊相關需要更多扶助的弱勢民眾，政府會就財政負擔各方面來研擬，希望能夠照顧到更好。

羅秉成今強調，各界對於此類議題都有許多意見或建議，政府部門都會予以注意。