行政院長蘇貞昌在今年九合一選舉民進黨敗選後請辭被慰留，但蔡總統昨邀集黨內高層會議後，又指出立院本會期後會檢討下階段的佈局。對於內閣改組的可能性，教育部長潘文忠今天也被問到是否會續任？潘文忠說，他是長期的教育工作者，還在崗位上就是如同以往態度，留不留任不是他能決定的。

媒體問潘文忠是否有異動的可能與意願？潘文忠指出，以他個人而言，在工作的每一天都應該是盡心盡力，「也跟同仁們來做後續相關事務的一些規劃與推動」。

國民黨立委曾銘宗也質詢，內閣可能要改組，潘文忠第一任部長當了將近兩年，第二任當了四年，他對於潘過去這段時間的所作所為是肯定的，因為沒太多政治考慮，潘文忠回應，「教育本該如此」，曾銘宗肯定潘續任，但會不會有異動？

潘文忠說，謝謝曾的肯定跟支持，他長期從事教育工作者，教育要以專業來推，對於後續的情形，「我還在工作崗位就會如同以往態度」，至於有沒有信心續任，他強調不是他能決定的，也請立委支持教育跟體育比較重要。