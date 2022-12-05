哈孝遠。（中天綜合台提供）

鯰魚哥。（中天綜合台提供）

中天綜合台《小明星大跟班》明（6日）將播出「一點小事情就爆氣！你的情緒控管真的有問題」，無尊表示對於薔薔情緒起伏大感到相當無奈，「那天我本來要請她吃飯，發現身上現金不夠，店家又沒辦法刷卡，我說妳先出，我再去領錢給妳，她就說『你是不是要騙我的錢？我的錢已經夠少了，每個朋友都要占我便宜』，講一講，她眼角就有淚光。」

薔薔解釋被朋友背叛很受傷：「我之前出事，就是因為對朋友不計較，我認為我是照顧朋友的，但他們把利益建立在友情之上，10幾年的朋友連工作都要A我的錢、拿我的公關品去變賣，現在還要告我跟我拿錢，所以我這幾個月變得很敏感，開始懷疑身邊的人。」她越講心情越低落：「我已經大方到東西被人家掏空、公司差點倒閉，你竟然跟我說『妳很小氣、很計較』，這點傷到我。」

無尊再舉例說不知道為什麼薔薔看到他總很容易生氣，「有次她帶一個男生來吃飯，聊著聊著氣氛有點尷尬，我就講笑話炒熱氣氛，他也笑得很開心，可是她從頭到尾都臭臉說『不要講爛笑話降低我的格調』」。薔薔爆氣表示無尊害她在心儀的對象面前出糗，「我請他幫我做球，結果他拿鬼椒來整我，那個味道連喝水都沒辦法壓下去，我鼻涕都噴出來，整個人非常狼狽，男生之後也沒跟我聯絡」，但無尊卻不以為意，氣得薔薔再翻舊帳：「他還把我助理弄離職，你們知道培養一個新人多難嗎？就因為你對人家開黃腔」，無尊對此趕緊解釋當時只是誇讚助理很漂亮。

另外，哈孝遠曾和鯰魚哥（林建予）一起主持節目，彼此個性都很了解：「我本身蠻易怒的，但他比我更易怒，而且他在節目裡亂講話，講到被罰80萬。」鯰魚哥一聽急忙否認，還說哈孝遠扭曲事實，但哈孝遠還是繼續講：「他臉皮比較薄一點，他見笑轉生氣說『好啊！80萬我出嘛』，殊不知他那時候股票已經賠很多錢，都已經在賣車了！」此話一出，鯰魚哥氣得飆罵：「你真的會下地獄！在那邊亂講話。」

吳宗憲見雙方吵得不可開交，便分享自己之前在外景發生的事情：「到桑拿房裡面把流出來的汗擠到杯子裡，大概有500 C.C.左右，小鐘居然把它潑在我臉上，我連這種狀況也都沒有生氣。」Sandy吳姍儒一聽直誇吳宗憲EQ高，吳宗憲則笑回：「沒有覺得小鐘已經很久沒來《玩很大》了嗎？」更多精彩內容敬請鎖定中天綜合台每周一至周五晚間10點《小明星大跟班》。