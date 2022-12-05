紡拓會日前組團參與全球最大、最享盛名的德國慕尼黑運動用品展（ISPO Munich），台灣館共有16家企業參展。據紡拓會現場初步調查，展出3日約有1000位買主到台灣館參觀，參展企業現場接單金額約達100萬美元，預計未來接單金額上看650萬美元。

據主辦單位表示，本屆計有55個國家1700家廠商參展，來自117個國家約4萬人次買主參觀，參觀人數受疫情影響較2020年略減。某些品牌雖未參展設立攤位，但仍派員前來採購，而中國大陸的供應商因邊境管制因素，前來參展家數不若以往。

由於參與此次德國慕尼黑運動用品展的中國大陸廠商較少，使台灣廠商有更多機會將創新產品介紹給買主，買主也有較多時間了解台灣機能性紡織品的優勢及品質，繼而願意建立雙方合作新契機。

ISPO主辦單位於展期發表的功能性紡織品流行趨勢區（ISPO TEXTRENDS 2022）為紡織品重點展區，也是採購紡織品國際買主必訪展區。台灣紡織業者在功能性紡織品的優異表現，深受國際買主矚目，為到訪本展的國際品牌商採購優質創新布料、副料及配件首選。

紡拓會指出，本屆台灣廠商入選的創新功能性紡織品共有74項產品。此外，包括遠東新、宏遠、佳群、菁華、薛長興及佳和等20家台灣企業，亦在不同產品類別獲得入選Best Buy及Top 10等殊榮。

此外，2022年卡達世足賽於11月中旬開踢，中華隊雖無緣參加世足賽，但台灣紡織品在足球產業鏈以另類方式參加世足賽，許多參賽國家的球衣及球鞋皆出自台灣廠商獨特設計，有9個國家球員穿上由遠東新製作的環保抗爆球衣，可見台灣廠商受到全球許多買家肯定。