台北市立動物園大貓熊「團團」與「圓圓」女兒「圓寶」已經2歲5個月大，牙齒已發育完成，體重來到94.3公斤。由於野外大貓熊約在1.5歲至2歲間離開母親獨力生活，加上大貓熊館場地調整及改善工程竣工，動物園指出，圓寶自5日開始要進行漸進式獨立生活訓練，提醒民眾儘速前往動物園捕捉母女同框的影像。

圓寶的姊姊「圓仔」是在1.5歲時實行漸進式獨立生活訓練，約2周時間便能順利與母親「圓圓」分開。圓寶則因大貓熊館內生活空間不足，即便已到能獨立生活的年紀，仍暫時與圓圓同居一室。

動物園說明，大貓熊館場地調整及改善工程已陸續完工，動物活動空間變大，個體調度上更具彈性，照養團隊依循國際大貓熊專家群建議，認為圓寶應開始接受漸進式獨立生活訓練。

動物園表示，圓寶的獨立生活訓練會延續圓仔的模式，白天開園期間讓圓寶照常跟圓圓一起活動，晚間5時閉園後，保育員透過食物引導方式，讓圓寶主動走到不同的房間休息，學習獨立生活，再慢慢地增加母女分房時間。

動物園強調，在訓練期間，照養團隊會仔細地評估，並觀察圓寶和圓圓的生、心理狀況，滾動式調整每日訓練強度，直到圓寶習慣獨立生活為止。動物園「野生動物健康照護與醫療小組」專家群及保育員們，也同樣期望圓寶順應動物自然的生態習性與節奏。

動物園提醒，圓寶跟圓圓一起生活的日子進入倒數階段，民眾若想捕捉母女同框影像，建議即刻出發前往大貓熊館。