花蓮市知名地標石來運轉噴泉廣場進行基座清洗修補工程期間，竟在投票前兩天挖出一座日據時期的「金太郎抱鯉魚」石像，迄今已逾80年歷史，讓公所團隊及文史工作者相當興奮。（文史工作者黃家榮提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市石來運轉噴泉廣場於日據時期為一座花圃，當時日本政府因應花蓮港完工，欲推廣觀光，便在該處建置噴水池，並在中間放置高約1.5米的「金太郎抱鯉魚」石像作為吉祥意象，不過學術界則認為，石像應為中國古代吉祥圖案「童子抱鯉」的塑像，象徵年年有餘。（文史工作者黃家榮提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮市知名地標石來運轉噴泉廣場進行基座清洗修補工程期間，竟挖出一座日據時期的「金太郎抱鯉魚」石像，迄今已逾80年歷史，讓文史工作者相當興奮。（羅亦晽攝）

花蓮市知名地標石來運轉噴泉廣場進行基座清洗修補工程期間，竟挖出一座日據時期的「金太郎抱鯉魚」石像，迄今已逾80年歷史，讓市公所及文史工作者又驚又喜，未來公所團隊將尊重文史工作者的想法與建議將其保留，並規畫在原處放置復刻雕像，盼能成花蓮另類地標，並讓更多人認識花蓮過去的風華文史。

石來運轉噴泉廣場位在前身為花蓮火車站的六期重劃區附近，近年因噴水幫浦機械頻頻故障，加上石球長年磨耗，市公所編列預算辦理舊站街景風華再現工程，進行石球打磨及基座清洗修補等工程，不過施工團隊選舉期間在基座中挖出一座「金太郎抱鯉魚」石像，讓文史工作者相當開心。

文史工作者黃家榮表示，石來運轉噴泉廣場於日據時期為一座花圃，當時日本政府因應花蓮港完工，欲推廣觀光，便在該處建置噴水池，並在中間放置高約1.5米的「金太郎抱鯉魚」石像作為吉祥意象，不過學術界則認為，石像應為中國古代吉祥圖案「童子抱鯉」的塑像，象徵年年有餘。

1979年花蓮火車站搬遷，當時考量噴水池無人管理恐造成危險，便用土將其填補起來作為公園，該石像配合當時「去日本化」政策，被工程人員挖洞深埋在噴水池下方，期盼未來能隨文物保護意識抬頭而重見天日。

黃家榮坦言，田野調查10多年來，許多地方耆老都告訴他，石來運轉噴泉廣場下方有座老文物，但始終都沒找到，雖然這件事已成「都市傳說」，但他仍不放棄希望，特別請施工團隊在挖掘基座時需留意小心，沒想到，投票前兩天就聽到施工主任捎來「挖到了」的好消息，讓大家相當興奮。

由於石像出土被發現部分受損，黃家榮仍希望未來能將它復原或復刻一座放回原位，讓更多人能藉此認識花蓮過去的歷史。

市長魏嘉賢表示將尊重文史工作者的想法保留這座具歷史意義的石像，雖然自己任期只到月底，但會特別和新市長交接，並要求公所團隊在這段時間規畫保存文物的方式，希望未來能將時來運轉噴泉廣場變成花蓮另類地標，並作為文物保留典範，讓民眾學習尊重過去的文物及歷史。