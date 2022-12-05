蘇姓男子與林姓男子雙方在大馬路上混戰。（高市鼓山分局提供／袁庭堯高雄傳真）

高雄63歲蘇姓男子不滿女友遭林姓男子辱罵，5日凌晨1點多在鼓山區建榮路一路持棍棒追打林男，林男與在場另兩名友人抓起水管、掃把反擊，雙方掛彩後還走內惟派出所求救。員警趕忙連絡119，所幸雙方人馬送醫並無大礙，全案依傷害、聚眾鬥毆罪嫌送辦。

警方調查，蘇男與林男本來就有嫌隙，兩人今天凌晨1點多在建榮路不期而遇，蘇男看到林男與許姓、葉姓友人在屋外聊天，為了替女友出氣，拿起棍棒朝林男追打。林男則與兩名友人抓起水管、掃把反擊。4人一路你來我往，追打至內惟派出所才終於停手，還請警方幫忙打119。

警方看到4人走進派出所，立即控制現場，並協助將掛彩的蘇男、林男送醫，均無生命危險。蘇男表示，女友日前曾因細故遭林男以言語辱罵，因此懷恨在心，當時看見林男與友人有說有笑，才忍不住持棍棒攻擊。

蘇男、林男兩人經醫護人員包紮傷口後都被帶回派出所偵辦，全案訊後依傷害及聚眾鬥毆罪嫌送辦。