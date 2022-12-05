男大學生返校途中遇機車故障，后里員警主動熱心助脫困。（警方提供）

18歲的林姓男大學生，從彰化花壇騎乘普重機車在返校途中，機車的車身不明原因發出異響，後輪立刻失去動力無法前進，林男只好以手牽車，加上不是當地人，不知哪有機車行？后里分駐所警員高浩鈞，昨日於后神路新廣大橋北端執行測照勤務時發現，立馬協助聯絡機車行前來修理，為林男解決燃眉之急。

警方指出，大甲警分局后里分駐所警員高浩鈞，昨日於后神路新廣大橋北端執行測照勤務時，遠遠發現有一男子吃力地牽著機車，於北上車道緩慢行走，因正逢下班時段路過車潮眾多，擔心男子安危情況之下趨前關懷。

該名男子向員警說，他騎乘機車行經該路段時，因不明原因突然無法行駛，高員於是請其先將機車移置路邊，並電洽轄內機車行業者將故障車輛做後續移置維修，協助大學生脫困。

大甲警分局呼籲，民眾若有長途行車有需求時，應提前做好車輛整備避免行車途中遭遇突發狀況；若遇緊急狀況，可撥打110或119之外，也可撥打112緊急救難電話求救。