林文央參選失利至民進黨屏東縣黨部抗議，遭冷回：要為成功找方法。(林和生攝)

九合一選舉結束，民進黨內一片檢討聲浪，代表民進黨參選屏東枋寮鄉長失利的林文央，5日上午至屏東縣黨部抗議，大罵選成這樣難道不用檢討嗎？縣黨部執行長葉人魁則冷回說，要為成功找方法，別為失敗找理由。

林文央單槍匹馬到屏東縣黨部指稱，當提名確定後，不見黨部資源協助，對提名者不理不睬，甚至看到黨籍屏東縣長潘孟安竟為黨內初選失利的萬丹鄉長參選人站台，這也讓黨提名的李麗卿以些微票數落選，竟不見黨有任何黨紀處分。

林文央痛批，這不僅破壞黨內團結，更喪失黨魂，因此要求屏東縣黨部主委羅平道下台，同時要求中央黨部處分潘孟安。

對此，葉人魁表示，按照黨章規定，若有違反黨紀部分需要具證檢舉，由於潘為中執委，程序是要轉送中央黨部認定，目前還未接獲任何檢舉。

葉人魁直言，參與一場選舉，應該是努力提出政見、爭取選民認同，而不是落選就怪黨部，從不見對方當選來謝謝縣黨部，希望對方要為成功找方法，而不是為失敗找理由。