民進黨台北市立委補選候選人吳怡農話題不斷，近日他更在臉書發文，呼籲黨中央，須處理前國策顧問黃承國相關爭議。而這也引起了媒體人黃揚明注意，直呼「我傻眼了」，而雖然認為吳怡農此舉確實勇敢，但黃也坦言，對選情是否加分還須觀察。

對於遭點名「趙介佑事件」，吳怡農稱「趙介佑是他開除的」，還表示趙父趙映光「被請出黨部」，但趙映光卻發聲明打臉其說法，稱「若他接受採訪講出事實，可能對選舉的人造成影響」。吳怡農3日也在臉書發文，喊話民進黨黨中央，在黃承國相關爭議上，須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明，並清楚表達黨的立場。

對此，黃揚明昨（4）日則在政論節目《TVBS戰情室》指出，他認為吳怡農必須要小心趙映光的聲明，因為選舉常常是要靠基層，而趙在民進黨內，是一個有基層實力的人。

黃揚明也坦言，不管是趙映光，還是遭綠營攻擊也有幫派背景的國民黨籍台北市副議長葉林傳，他們過去是不是黑道是一回事，但現在，他們也許就是在地方做生意、經營勢力，因此將地方派系與黑道惡意連結，對事情是沒有幫助的。

而對於吳怡農呼籲處理黃承國，黃揚明則表示，這讓他傻眼了，「民進黨人都知道，吳怡農你好大的膽子，竟然要黨中央處理黃！」黃揚明認為，吳怡農此聲明確實勇敢，自己也佩服他的勇氣，但這對他的選情是否加分，還需要觀察。