中市今年11月間傳出一起虐童疑案，家長控訴蔡姓女保母涉嫌對1歲女兒施暴，經送醫手術後仍陷昏迷，檢方拘提訊問後，認為蔡女涉嫌重大日前向法院聲請羈押獲准。12月2日傳出女童不幸身亡，檢方今天表示，當天已完成相驗，將擇日解剖以釐清死因。

台中地檢署接獲台中市社會局通報調查，蔡女自今年8月受雇當保母，在中市清水區住處照顧1歲女童，除在8月及9月間涉嫌傷害女童外，11月13日照顧女童及另名2歲兒童時，獨自外出留兩童在住處，並在女童的「寶寶日誌」APP登錄作假。蔡女當天下午涉嫌對女童施暴，導致她受急性硬腦膜下血腫、無法自主呼吸等傷勢，送醫救治。

據了解，女童動了兩次手術後仍昏迷，家長淚控蔡女涉嫌虐童，女兒恐成植物人。檢警在11月23日拘提蔡女追查，訊後，檢察官認定蔡女涉犯《兒少法》、重傷害等罪嫌情節重大，且有湮滅證據事實，訊後，向法院聲請羈押獲准。

檢方今天表示，經通報女童在12月2日不幸身亡，檢察官當天即前往相驗，並擇日解剖以釐清死因。檢方將縝密查證相關事證，嚴查究辦，以慰死者及家屬，並保護兒少安全。