中華預防醫學會常務副會長兼祕書長馮子健在接受澎湃新聞專訪時提到，未來一個時期公眾感染的風險會大大增加，建議盡快接種疫苗。同時，對輕症和無症狀感染者進行居家隔離，及減少人員流動和聚集性活動等，都是減輕醫療系統壓力的方式。

馮子健是2020年初新冠疫情爆發時，前進武漢的大陸國家級專家組成員之一。他認為，要告訴公眾，未來一個時期可能感染的風險會大大增加，所以大家要抓緊時間接種疫苗，來獲得疫苗的保護。同時，很多老人可能不便去接種點獲得接種，要設法改進現在免疫服務的提供方式。

大陸多地取消出行48小時核酸檢測要求，甚至撤銷部分核酸檢測點。馮子健直言，減少核酸檢測服務的提供，可能不利於發現感染傳播、疫情的大規模回升，而抗原自檢（居家快篩）是一個很重要的替代方案，可以幫忙確立診斷，特別是對有症狀的感染者提供更好的醫療管理，包括用藥、是否需要住院、醫院等機構內感染防控等。

馮子健坦言，當前，方艙醫院的醫療收治資源很容易達到極限。在達到極限的時候，對這些輕症和無症狀感染者實行居家隔離，也是不得已而為之，必須得做的；如果將來疫情進一步發展，規模更大，可能輕症和無症狀感染者進行居家隔離是必要的。

馮子健表示，如果將來防控策略或目標出現調整，經歷疾病傳播高峰將難以避免，必然會對醫療系統形成很大的壓力。他指出，要求無症狀感染者和輕症患者居家隔離的情況下，通過熱線電話或者網路視訊系統或流動上門的方式，提供臨床諮詢、評估、分診、轉介服務，和醫療機構做好轉診銜接，是非常有必要的。

大陸春節即將到來，馮子健說，在感染難以避免的情況下，打疫苗對防止重症是非常有幫助的。此外，在出行的時候嚴格戴口罩、勤洗手，盡量減少在人群密集場所停留的時間，採取錯峰出行，都是一些具體的辦法。