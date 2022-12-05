桃園市長鄭文燦遭台大認定論文抄襲撤銷學位，而國家圖書館今天也會將他的論文下架，鄭文燦對此表示，台大社科院的學倫會用嚴謹的學術標準檢視過去的論文，基於對台大的尊重、愛護，會坦然接受。至於是否會影響到下一步可能接任民進黨主席？他則說，黨務調整要形成黨內多數看法，民進黨會有智慧推出適合的黨主席。

鄭文燦說，他的學位遭撤銷、論文遭國圖下架，雖然有遺憾，不過未來應該建立起一套面對這些問題處理的標準，學倫的審議可以從道歉、修改論文到撤銷，有不同層級的做法，這個未來應該也有可以建立制度的一個空間，不過針對這個事情，是他自己在論文寫作的階段，有部分的來源沒有引述，所以願意就此來道歉，是他的疏失願意來承擔。

而遭台大撤銷學位是否會影響到他爭取民進黨主席之位？鄭文燦說，民進黨黨務的調整，還是要形成黨內的多數看法，這點他會抱著這樣的態度來面對黨務的改組。他認為，民進黨會有智慧來推出黨主席迎接總統的大選跟立委的選舉，這點請大家不用擔心。

目前民進黨內也傳出因為論文爭議，不少人希望國安局長陳明通應該為此請辭，鄭文燦認為，各方的討論他都予以尊重。另外，民進黨立委蔡適應的博士論文也遭台北大學認定為抄襲而撤銷學位，前例民眾黨蔡壁如也因而請辭立委，外界也傳出蔡適應要比照辦理請辭，對此鄭文燦則不願多做回應。