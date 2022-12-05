看好疫後旅遊市場，A320neo新機陸續完成交付，新航線也積極籌備中，台灣虎航(6757)今日宣布將陸續進行客艙組員及運務員的招募，預計總招募人數可上看200名。

台灣虎航客艙組員的招募時間為2022年12月10日凌晨00：01起至2022年12月25日晚間23：59止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，具備日韓語會話能力尤佳。報名截止後，將針對所有履歷投遞者進行初步書面資料審核，通過資料審核者，將安排於2023年1月7日、8日進行初試；2023年1月14日、15日進行複試，錄取之客艙組員，將於2023年上半年分批報到。

運務員的招募時間為2023年1月9日凌晨00：01起至2023年2月10日晚間23：59止，報名資格為大學以上畢業、多益550分以上者，即可報考，如具備日韓會話能力尤佳。錄取運務員，將安排於2023年第1季分批報到。