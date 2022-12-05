警方前往工地組合屋，將涂男逮捕。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

涂男等人作案用造假地檢署公文。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

涂男等人作案用手機、假公文等證物。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄29歲涂姓男子為首的10名車手集團，以扮演假檢警的方式，持假地檢署公文與被害人相約碰面，騙取被害人的積蓄與提款卡，其中三民區68歲林姓婦女更是連名下股票都遭騙走，共計損失160萬元。警方月前獲報，經循線追查下，將9名車手、首腦涂男逮捕到案，全案依詐欺罪、洗錢防制法移送法辦。

涂男車手集團與詐騙機房合作，詐騙機房提供被害人的聯絡資訊，而涂男等人再與被害人相約時間、地點，並以「假檢警」手法，向被害人誆稱名下帳戶涉嫌洗錢防制法，並以凍結帳戶為由，要求被害人交付帳戶內金錢及提款卡，交由法院監管，被害人聽聞心生畏懼，只好聽從涂男等人指示，面交帳戶存款、提款卡等物。

今年7月間，涂男指派麾下車手於三民區面交林婦，騙走了林婦現金、股票160多萬元，同日，涂男亦派遣車手於小港區與50歲丁姓婦女面交，騙走了丁婦60多萬元，事後兩名被害人將此事告知家屬，家屬驚覺有異報警求助。

高雄市刑事警察大隊獲報，與小港分局漢民派出所組成專案小組，經過循線調閱周邊路口監視器發現，涂男集團分工縝密，多選擇人煙稀少、無監視器的地方交錢，取款車手搭乘白牌計程車製造斷點，甚至還換裝躲避查緝。

經過多方蒐集資料進行身分比對，鎖定參與面交的車手，於今年8月間於高雄市、台北市陸續將其逮捕，並查獲作案用假公文、手機等相關證物，車手供稱為友人相互介紹加入集團，於是警方再根據車手提供的情資，鎖定首腦涂男。

同時，涂男為躲避警方查緝，透過友人介紹，藏身到台中市工地組合屋內日租套房，藉此躲避警方查緝，但仍難逃法網，於11月29日午間遭警方逮捕到案，全案依詐欺罪、洗錢防制法移送高雄地檢署偵辦。

涂男落網時，辯稱自己只是「媒合」工作，並未參與其中，警方對此說法不採信，而警方在屋內未查獲到現金，初步研判已上繳至機房。另外，經過初步調查，已有10多人受害，但至今只有2人報警，詳細金流仍在擴大清查當中。