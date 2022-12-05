基礎建設公司不用在意價格的波動，因通膨所帶來的成本能夠轉嫁給使用者，因此，基建公司具有抗通膨的特性與長期獲利的潛力，法人表示，由於通膨仍在高原期，預期基建類股相對受惠。

DWS基礎建設股票策略共同主管、基金經理人Frank Greywitt表示，由於基建類股抗通膨的特性，受到主管機關長期的管理，如何收費也有相對的規定，機構法人對基礎建設資產非常有興趣。基礎建設公司具有必要服務特性，其需求彈性較低，公司擁有穩定的現金流，在高通膨的情況下，投資基礎建設公司都能受到保護。

Frank Greywitt說，基礎建設公司通膨轉嫁的方式主要可以分成顯性的（explicit）或是隱性的 （implicit）。基礎建設資產中，能夠顯性通膨轉嫁與隱性通膨轉嫁的公司就占整體的78％。另外也有第三種則是透過定期式通膨轉嫁的方式（fixed bumps）。

所謂「顯性通膨轉嫁」，Frank Greywitt說明根據相關的基礎建設合約和租約來轉嫁通膨效應。以收費公路的費率為例，收費公路業主或營運商的合約，通常會納入直接連結通膨的標準年度收費增幅的條款，所以他們可以在通膨上升時調整費率以應對上升的成本。這些基礎建設公司通常能夠獲得主管機關同意，在物價上漲的一年後，漲價5～10％。

至於「隱性通膨轉嫁」，即通膨效應雖未直接反映在相關合約裡，但某些基礎建設業者如受政府管轄的公用事業公司，能夠透過協商，向主管機關申請調高費率。Frank Greywitt說，基礎建設不僅為傳統的資產配置提供了高度多元化投資機會，並在當前的動盪市場中提供了下檔保護。

Frank Greywitt說，而且從歷史數據來看，全球基建股票和全球整體股票相比，基建公司獲利穩定、周期性更小，此外，在高度波動的市場環境下，全球基建更具防禦特性，因此，從2008年金融危機、2011年美債降級到今年的市場拋售等16次市場下挫中，若將道瓊全球基礎建設指數與MSCI世界指數進行比較，全球基礎建設在16次下跌中，有13次都比全球股票跌得少，只有3次例外，但這3次則相當罕見。