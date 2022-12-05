系統整合暨製造服務商英濟股份有限公司（3294）5日表示，跨足精密醫療設備領域成果顯現，目前與客戶亞帝昇生物科技共同開發之「3D靜脈定位儀」獲得台灣生技醫療領域最高殿堂－第19屆「國家新創獎」肯定。並獲評審認定與傳統產品具有技術突破，且具備創新性、實用性與臨床應用性，為英濟生醫事業一大突破。

英濟集團生醫事業協理陳立凱表示，此案英濟從產品企劃、競品分析、專利規劃、軟韌體與光機電整合、外觀與機構設計、功能驗證、整機生產等流程皆完整參與，與客戶共同由概念階段將產品推至量產，充分展現英濟由純製造轉向高端產品設計與系統整合之成果；除了獲得客戶的高度肯定外，獲得國家級獎項殊榮更是展現團隊實力的最佳成績單。

此次獲獎的「3D靜脈定位儀」專門為了手背靜脈注射而設計。在缺乏顯影技術的情形下靜脈注射容易刺破血管造成浸潤情形，且老人、深膚色者、體脂較高者與嬰兒較難肉眼辨識靜脈位置而難以施打。根據研究，給予顯影技術輔助的靜脈注射，一次注射成功的機率由81％大幅提升到94％，有助於改善醫療品質與醫病關係！而英濟在過程中透過實體考察與人因工程比較各種顯影技術以及設計優缺，以不可見光螢幕顯影的技術為核心進行設計並使機型符合警消醫護最熟悉的入針方式，透過螢幕位置、按鍵介面設計等使操作直覺化並提升使用體驗。

英濟生醫事業近年與眾多國內外新創公司共同開發多樣高階系統整合型醫療器材及設備，包含IoT排卵追蹤裝置、智慧給藥裝置、行動手術艙以及此次的3D靜脈定位儀等。醫療器材及設備營收近年持續成長，近期已達單月千萬規模。英濟生醫事業將持續與優質夥伴共同開發高端醫材，共同為提升整體醫療水平與醫病關係努力。