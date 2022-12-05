變壓器大廠華城電機因台電啟動強韌電網計畫而受益，下半年營收及獲利可望優於上半年，前三季EPS從去年同期0.46元增至1.38元，創同期第四高，5日下午舉行法說會，說明營運現況及未來展望，股價先表態，上漲0.50元而以43.20元開出，追價買盤湧進，推升股價最高達44.50元，目前漲幅超過1.60％。

華城生產變壓器起家，主要客戶是台電，近年經營觸角延伸至電動車充電樁及充電站運營，也曾參與海洋、海能及允能等離岸風電的陸域升壓站建置，打算參與第三區塊風力發電機艙開發，正與國外廠商洽談合作。

華城目前訂單能見度超過50億元，雖然缺工及缺料等問題逐漸獲得解決，今年出貨仍受影響，第三季合併營收為16.45億元、本期淨利1.3億元，EPS由去年同期0.18元倍增至0.52元，前三季合併營收50.85億元、本期淨利3.47億元，EPS從去年同期0.46元增至1.38元，創同期第四高。

華城10月合併營收5.58億元，年減1.58％；前十月合併營收56.43億元，年減13.51％。