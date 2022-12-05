美國政府針對中國晶片業設下嚴格出口管制措施，隨後更敦促盟國跟進制裁，但擁有最強半導體設備廠艾司摩爾（ASML）的荷蘭，先前已經表態會在此問題上自己做決定，美國媒體《CNBC》分析指出，美國持續施壓荷蘭要求其遵守規則，目前荷蘭的態度讓美國心焦難耐。也引發外界關注，未來荷美關係是否生變。

報導提到，荷蘭擁有半導體供應鏈的明星企業ASML，目前正在權衡，如果與全球第二大經濟體中國不相往來將對經濟前景造成影響。

回顧美國對荷蘭的施壓始於2018年川普執政期間，在美國遊說下，ASML因無法獲得荷蘭政府的出口許可，暫停向中國出口極紫外線光刻機（EUV）。而在拜登總統上任後，美國進一步打擊中國晶片業，新禁令出台後，ASML要求其美國員工停止為中國客戶提供服務。

值得注意的是，美國仍持續施壓荷蘭政府，近期美國商務部旗下工業及安全局副部長Alan Estevez國安會資深主任查布拉（Tarun Chhabra）都和荷蘭官員會晤，設法和荷蘭就晶片管制達成協議。

印度Takshashila研究所高科技地緣政治專案主任Pranay Kotasthaneq分析指出，美國想拉攏荷蘭、南韓和日本等國，站在同一陣線對抗中國晶片業，將單邊終端控管變成多邊。

但目前荷蘭看起來沒那麼容易妥協，報導引述荷蘭外貿部長Liesje Schreinemacher說法指出，「我們要捍衛自己的利益，捍衛國家安全也要捍衛經濟利益。」她並補充北京是「重要貿易夥伴」。