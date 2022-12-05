苗栗縣長徐耀昌致贈６萬元慰問金。（李京昇攝）

苗栗縣銅鑼鄉3日發生3層樓透天住宅火警，就讀國中及國小的劉姓3姊弟妹，因吸入大量濃煙不幸身亡。苗栗縣長徐耀昌5日前往慰問家屬，並致贈6萬元慰問金，並允諾全力協助家屬處理後續災害救助補助。

3姊弟妹分別為14歲大姊、11歲就讀小5的弟弟以及就讀小學3年級的9歲妹妹，他們的父母親離異後，父親因工作鮮少在家，主要都是由從事外燴餐飲工作的祖父母照料，平時生活並不富裕。

徐耀昌、議長鍾東錦等人今天上午前往劉姓3姊弟妹的靈堂上香並慰問家屬。3姊弟妹71歲的祖母悲痛欲絕，多次提起孫兒生前體貼孝順，常常關心她老人家是否有按時吃飯，甚至睡覺時還會幫她蓋上棉被，祖母提到往事不斷哭泣。

徐耀昌表示，意外當天縣府立即請縣長祕書李瑞廷與銅鑼鄉公所前往關心，劉家遭逢變故，痛失3名年幼子女，其家境本來就不太好，現在因為意外也無法工作，祖父又因為火災意外燙傷，對此他也感到沉重不捨。

徐耀昌說，評估劉家後續還有房屋修繕費用、喪葬費用等需支應，除今天致贈6萬元慰問金，縣府也會盡力協助家屬處理後續災害救助補助，並提供家屬相關保險理賠資訊，來幫他們減輕經濟負擔。