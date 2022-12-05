高市府5日正式宣布2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重回夢時代，並且打造台灣跨年史上第一座「雙面舞台」、施放180秒「亞灣跨年花火」，也將邀請人氣樂團「告五人」開場。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

高市府5日正式宣布2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重回夢時代，並且打造台灣跨年史上第一座「雙面舞台」、施放180秒「亞灣跨年花火」，也將邀請人氣樂團「告五人」開場。（高市府新聞局提供／洪浩軒高雄傳真）

一年一度跨年晚會進入倒數，高市府5日正式宣布2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》重回夢時代，並且打造台灣跨年史上第一座「雙面舞台」、施放180秒「亞灣跨年花火」，也將邀請人氣樂團「告五人」開場，要讓民眾體驗最特別的跨年晚會，嗨翻跨年夜。

高市府表示，每個現在進行式都將創造無限個未來式，這也是雙面舞台跨年晚會《亞灣未來市演唱會》的名稱由來，象徵從2022的現在跨越到更好的無限未來。雙面舞台運用時代大道、中華五路路口的寬闊場域，舞台一面朝中華路，另面則朝成功路，舞台前觀眾容留人數將創歷年來新高。而中華五路（正勤路至舊凱旋路段）交管時間於12月31日下午3時起管制汽機車進入。

高市府指出，雙面舞台可讓觀眾挑選中華路的「進行式」舞台，或成功路的「未來式」主舞台，若跨年當天民眾依然難以選擇，可利用中華路和成功路之間的專屬通道往返，同時感受「進行式」與「未來式」舞台的魅力。

首度登上跨年雙面舞台的開場嘉賓「告五人」興奮表示，雙面舞台演出相當具有挑戰性，會在2022年最後1天挑選幾首嗨歌跟大家一起蹦蹦跳跳，嗨翻高雄跨年晚會。最令他們印象深刻的就是高雄港灣景色，還有大腸包小腸、奶油餐包等道地美食小吃，希望有機會再次品嘗，他們更向粉絲喊話「雙面舞台可以看到260度的告五人」、「跨年連假3天就來高雄玩翻」。

2023高雄跨年《亞灣未來市演唱會》12月31日晚間7時登場，高市府也直接公開驚喜彩蛋，倒數後將有璀璨的180秒「亞灣跨年花火」，於時代大道底的「第90期市地重劃區」美麗綻放，要讓現場觀眾在花火照耀下，歡樂跨過2022年。市府呼籲，花火施放有落焰區，12月31日請勿進入成功橋以南、擴建路以北、成功二路以西的區域範圍。