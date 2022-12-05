衛冕軍法國在2022世界盃足球賽16強賽，靠著姆巴佩（Kylian Mbappe）「梅開二度」，以3比1擊敗波蘭，世足生涯累積9顆進球追平梅西（Lionel Messi）並寫下多項紀錄，本屆累積累積5球暫居領先，有很機會角逐金靴獎。

姆巴佩在第74分鐘起腳勁射，助隊取得2比0領先，傷停補時階段再補上一腳穩住勝果，雖然萊萬多斯基（Robert Lewandowski）在最後操刀12碼罰球破網，但仍無力回天，「高盧雄雞」距離衛冕再進一步。

姆巴佩生涯世足累積9顆進球，他是23歲又349天打破前葡萄牙球星尤西比奧（Eusebio）最年輕紀錄。本屆世足累積5球在進球榜暫居領先，第2次為法國出征的他有機會挑戰「金靴獎」。生涯國際賽踢進33球超越席丹（Zinedine Zidane）排名法國國家隊第7名。

獲選單場最佳球員的姆巴佩賽後形容，今天的內容就是自己夢寐以求的比賽，自己早早做好準備來應戰，他也提到先前拒絕受訪的原因，「前幾輪我沒有對媒體發表談話時，那是因為我要專注於比賽和足球，當我想要集中專注力時我就會這樣。」

由於FIFA規定球員有需出席記者會的義務，姆巴佩拒絕受訪也讓法國足協將收到罰單，對此姆巴佩說：「我會自己買單的，因為這是我必須要負責的。」

球隊挺進8強，接下來將碰上荷蘭，他表示，距離一路走來贏得世界盃的目標還有很長的路要走。對於自己目前在進球榜暫居領先，姆巴佩更在乎團隊表現，「唯一的目標是再次奪冠，我的夢想是贏得世界盃冠軍，而不是金球獎或金靴獎，這是我來卡達的目的。」