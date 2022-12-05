女星大S與前夫汪小菲前(3)日晚間又開撕，到半夜汪小菲又再度認輸，刪文並直言「只想結束這一切」，但母親張蘭似乎沒有要罷休，將炮火轉移到大S經紀人廖瑋琪，她質疑大小S在大陸賺錢時沒有正當法源，有逃漏稅之嫌疑，烙下狠話：「我們律師團都會扒出來，該補的就要補了！」

昨（4日）張蘭在直播時高聲質問廖瑋琪：「問一問經紀人，您的經紀公司在哪？註冊在哪？誰是經紀公司的法人？幕後收款人是誰？您的經紀合同能一張一張披露出來嗎？您這10幾年在大陸也沒少割我們韭菜，您代表大小（S）一起來算一算也有不少億了，您給我們納了多少稅？」

張蘭開直播開砲大S小在大陸工作是「割我們韭菜」。(圖/微博)

張蘭以強硬態度對廖瑋琪嗆聲說，「我們都不多說了，既然蘭姐呼喚您，廖瑋琪女士，您不能上嘴皮一碰下嘴皮，如果您不說，還繼續誹謗，代表某人在發言，蘭姐就要主持公道，我們律師團都會扒出來，該補的就要補了！」廖瑋琪之所以成為張蘭開砲新目標，是因為前幾日廖瑋琪表示張蘭可能有逃漏稅與國籍問題，她也向《NOWnews今日新聞》回應：「不隨之起舞。」