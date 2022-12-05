五股市場的獲獎深具傳統市場現代化轉型的示範意義。（新北市市場處提供）

新北傳統市場改造成果被世界看見！新北市五股公有零售市場獲美國「2022泰坦地產大獎」金獎肯定，在來自全球50多個國家及上千件作品中脫穎而出；此外，也奪得台灣設計研究院「2022空間設計類公共空間組金點設計獎」，這兩個獎項，也讓五股公有市場在傳統市場現代化轉型上深具示範意義。

「泰坦地產大獎（TITAN Property Awards）」為美國國際獎項協會（International Awards Associates IAA）主辦獎項之一，評選團隊由世界各國專家學者組成，並從參選作品的創新獨特性、形式及清晰性、機能、品質、永續性等5項指標做評分。該獎項的設立也是為了鼓勵各國地產相關產業在經濟及社會基礎建設上發揮貢獻，並著重創新及環保上的突破。

而「金點設計獎」則是由台灣設計研究院所主辦，為表揚傑出的創新設計產品與作品，並將此獎項定位為「全球華人市場最頂尖設計獎項」，以鼓勵企業視產品設計與研發，透過設計例增加品牌的附加價值。

金點設計獎的評審陣容亦是由海內外設計與跨領域專家籌組而成，針對作品的整合、創新、功能、美感及傳達面評分。值得一提的是，「2022金點設計獎」參選作品亦高達2765件，最終包含五股公有市場在內，僅100餘件獲獎，更是與美國、德國、日本、新加坡、泰國、大陸等世界各國比肩。

新北市市場處處長盛筱蓉表示，市場的改建改造比新建更困難，必須在舊的軟硬體設施上轉變及創新，大至選址、小至水溝洩水波度設計，各項細節都不可馬虎。五股市場不僅結合停車便利姓，也解決設施缺乏的問題，並引進美學概念，最終以創新形式保留傳統市場的「溫度」。

五股市場設計單位創構建築師事務所建築師施忠毅表示，五股市場整體設計以「竹林」與「綠竹筍」意象為發想，結合色系柔和的建材，烘托出愜意空間氛圍，為在地居民提供舒適的購物與休憩空間，藉此翻轉傳統市場既有潮濕、雜亂的刻板印象。

市場處補充，建築的美來自機能與造型達到和諧，市場是展現傳統與現代結合的舞台，新北市場改建改造將不間斷推動，讓傳統市場的溫度可以永續的傳承，也歡迎大家前來造訪，探索傳統市場的美。