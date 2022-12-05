國民黨文傳會主委洪孟楷（左）、桃園市議員當選人凌濤（右）5日召開「民進黨、吳怡農與黑道扯不清，還想切割？」記者會，呼籲民進黨立委補選參選選人吳怡農不要打假球，也請蔡英文總統不要神隱，出來好好面對。（鄧博仁攝）

國民黨今開記者會指出，治安敗壞是民進黨九合一大選敗選主因之一，民進黨北市立委候選人吳怡農、民進黨與黑道的關係，甚至前後說法兜不攏，應向選民說清楚爭議，國民黨並提出三點質疑，呼籲吳怡農、民進黨和蔡英文應針對近期黑道爭議說清楚講明白，要求「黑道入黨，蔡英文出來面對」。

桃園市議員凌濤指出，吳怡農與趙映光、趙介佑關係匪淺，12月2日吳怡農聲稱民進黨北市黨部評委會前召集人趙映光的兒子趙介佑是他開除、其父親是他請離開台北市黨部，結果12月3日趙映光立刻出來打臉稱自己沒被吳怡農請離開市黨部。

凌濤質疑，吳怡農當天還護航黃承國，稱對黃承國的攻擊，從法律的原則來看，如果沒有確切的證據證明他違法，就不能剝奪他參政的權利。吳怡農說法前後不一，到底受到什麼壓力？隔天吳怡農再退縮，指出主任委員跟評議委員召集人是平行職務，互不隸屬，「前評召提出辭呈」，若此言屬實，等於他第一天說法根本是說謊。

國民黨文傳會主委洪孟楷表示，蔡英文曾稱要終結黑金，結果府院黨黑雲籠罩。說黑道殺人犯在核心的是民進黨立委何志偉，說民進黨有黑道中常委的是退輔會副主委李文忠，說民進黨黑道治國的前立委黃國昌跟館長，都是過去曾是民進黨黨員或是挺民進黨的人講的話，民進黨要如何面對這些人的質疑？

洪孟楷提出三點質疑，第一，請問吳怡農，你呼籲民進黨對外說明，敢不敢直接呼籲民進黨中央開除有黑道背景的中常委黨籍？第二，請問民進黨，九合一大選失去選民的認同，為何還要等到立院會期結束後才檢討內閣布局？民進黨心中有人民，還是只有派系？第三，請問蔡英文：趙映光、趙介佑黑道入黨及人頭黨員爭議是在妳民進黨主席任內發生，重用有黑道背景的國策顧問，難道還要持續神隱不用出來面對？