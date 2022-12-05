法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前表示，西方應該考慮如何回應俄羅斯對安全保障（security guarantee）的需求、以結束俄烏戰爭，這番話引發烏克蘭及波羅的海國家抨擊。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）日前表示，西方應該考慮如何回應俄羅斯對安全保障（security guarantee）的需求。

綜合歐洲新聞網（Euronews）、歐洲政治新聞網「Politico」、英國《金融時報》（Financial Times）報導，法國電視1台（TF1）3日放映馬克宏上周訪問美國期間預錄的專訪內容，馬克宏在訪談中表示，歐洲應該為未來安全架構預做準備。

「這代表其中一個我們必須處理的要點是，如同普丁總統一直在說的，害怕北大西洋公約組織（NATO）來到家門口、以及部署可能會威脅到俄羅斯的武器。」

「這個主題將是和平的其中一個主題，所以我們必須預備我們準備好做什麼，我們如何保護我們的盟友及會員國，以及俄羅斯重返談判桌的那天我們如何提供保證。」

馬克宏的此番言論引發烏克蘭官員抨擊，烏克蘭國家安全與國防事務委員會秘書長丹尼洛夫（Oleksiy Danilov）昨（4）日發布推文質疑，為何要給一個「恐怖份子及殺手國家」安全保證，然後與俄羅斯簽署協議、握手言和，他強調俄羅斯的去核化及去軍事化就是對歐洲及全世界最好的和平保證；烏國總統府顧問波多利雅科（Mykhailo Podolyak）則在推特上反嗆，全世界需要後普丁時代俄羅斯殘暴意圖的安全保證。

Someone wants to provide security guarantees to a terrorist and killer state? Instead of Nuremberg – to sign an agreement with 🇷🇺and shake hands? Ukrainian blood on putin’s hands will not bother business as usual? The strange logic of carpet diplomacy, the time of which has gone. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 4, 2022

The denuclearized and demilitarized so-called russia is the best guarantee of peace for Europe and the world.



P.S. The only guarantee is the humanism of the European judicial system, The Hague verdict does not provide for the death penalty. — Oleksiy Danilov (@OleksiyDanilov) December 4, 2022

Civilized world needs "security guarantees" from barbaric intentions of post-Putin Russia...It will be possible only after tribunal, conviction of war authors and war criminals, imposition of large-scale reparations and bloody clarification of ru-elites "who is the one to blame?" — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) December 4, 2022

馬克宏的說法也引來與俄羅斯接壤的波羅的海國家批評，立陶宛前外長林克維丘斯（Linas Linkevičius）發布推文表示：「如果俄羅斯不攻打、兼併或佔領鄰居，俄羅斯就擁有所有安全保證。如果任何人想要創造一個讓恐怖主義國家繼續恫嚇的新安全架構，他們應該再考慮一下。」

拉脫維亞副總理帕布瑞克斯（Artis Pabriks）表示，認為西方給予安全保證就能終結俄羅斯入侵烏克蘭的想法是落入普丁的陷阱，過去普丁不斷強調，西方與烏克蘭要為這場戰爭負責，俄羅斯是無辜的受害者。

另外芬蘭前總理史塔布（Alexander Stubb）也表示完全不認同馬克宏，他在推特上指出，俄羅斯必須先保證不攻打其他國家，「只有這樣我們才會開始討論（歐洲安全）。」

Fundamentally disagree with ⁦@EmmanuelMacron⁩ on this one.



The only security guarantees we should focus on are essentially non-Russian.



Russia needs first to guarantee that it does not attack others.



Only then can we begin discussions on Eur Sec. https://t.co/7d9qr8c0FW — Alexander Stubb (@alexstubb) December 4, 2022

歐洲新聞網指出，在烏軍大規模逼退俄軍之際，烏克蘭內部及西方盟友中有許多人強烈反對與普丁進行談判，馬克宏的言論顯示他對莫斯科安全保證的需求感到同情。

事實上今年2月8日、俄羅斯入侵烏克蘭前夕，普丁就在與馬克宏的共同記者會上表示，莫斯科會繼續就3個安全需求向西方要求答案，這3個需求包括北約不再擴大、不在邊界附近部署飛彈、北約在歐洲的軍事基礎設施退回到1997年水準，當時美國回應俄羅斯的要求「不切實際」。