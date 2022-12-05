豐原警分局今天舉辦歡送會，每位背後都有一段動人的故事。（警方提供）

豐原警分局今天舉辦歡送會，每位背後都有一段動人的故事。（警方提供）

因應疫情與今年地方公職人員選舉，為求警察人事安定，台中市警察局做部分職務調整與異動。豐原警分局計有3位組長及1位所長職務調整至他單位，1位警務員調派所長，1位巡佐及1位警員退休。分局長劉安杰為感謝他們的努力與奉獻，特於5日邀請異動同仁溫馨話別並贈送紀念品。

交通組長趙胤程耿介不茍，負責交通業務，工作認真，績效卓著，取締酒駕及違規車輛不遺餘力，轄內廟會遶境活動無役不與，維護交通秩序，安全順暢不打結。因孩子尚年幼為不缺席他們的成長，請調眷居地霧峰分局行政組，期能透過減少工作通勤的方式，增加陪伴家人的時間。

行政組長陳孟君學經俱優，服務於豐原分局2年9個月期間，籌備社口及豐原兩間派出所的興建工程。在忙碌中更至中央警察大學完成警正班訓練，這次如願請調大雅分局防治組，業務工作相對單純，期能繼續完成東海大學的博士學位。

豐原派出所長許志弘過去因忙於工作，成家較晚，甫至今年才結婚，妻子現懷孕7個多月，本次調回霧峰分局，期能就近照顧懷孕中的妻子。保安民防組警務員梁兆瑋眷居苗栗，妻子為警職於苗栗服務，本次能奉派至后里分駐所十分高興，除能趁著年輕到外勤多加歷練外，亦能就近照顧與陪伴雙親與妻小，可謂雙喜臨門。

保安民防組警員黃德和剛滿55歲，雖未達屆齡退休，但服務已滿35年，可以功成身退了，因為做人成「公」，感念妻子在家帶孫、貼補家計十分辛勞，才想先行退休返家幫忙。

豐原分局表示，每位異動的同仁背後都有各自感人的故事與緣由，本次的惜別歡送轉變為感恩分享。分局長黽勉珍惜現在所擁有的，期許每位同仁都能在兼顧家庭下，於工作上無後顧之憂的發揮所長，加以衝刺、不辱使命！