蘋果（Apple）布局混合實境（MR）頭戴裝置進展備受矚目，分析師預期，因軟體問題，蘋果MR頭戴裝置大量出貨時程，可能遞延至明年下半年。

蘋果布局擴增實境/虛擬實境（AR/VR）頭戴裝置備受外界關注，天風國際證券分析師郭明錤今天深夜在個人推特（Twitter）貼文指出，AR/VR頭戴裝置是光學下一個關鍵成長動能，市場原先預期明年第2季是蘋果MR頭戴裝置大量出貨的時間點。

不過郭明錤表示，由於軟體因素，蘋果MR頭戴裝置大量出貨時程，可能遞延至明年下半年，零組件大量出貨時程可能依舊是明年上半年或是明年第2季。

因預期大量出貨時程推遲，郭明錤預估明年蘋果MR頭戴裝置出貨量將低於50萬套，低於市場共識的80萬套至120萬套。

郭明錤表示，原先預估明年1月的媒體發表會時間點是否延期還不確定，他指出，發表會與終端產品大量出貨時間若相隔過久，可能不利產品銷售及推廣。

展望產品規格升級趨勢，郭明錤先前表示，可留意的零組件包括機構件、顯示器、散熱等；此外蘋果的AR/MR頭戴裝置，在處理器、軟板以及RGB相機、眼球追蹤、3D感測等光學元件使用量，可能明顯增加。