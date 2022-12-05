鳳山分局2日下午接獲車禍報案，警方到場看見27歲的賴姓男子倒臥在地，立刻通報救護車到場，沒想到員警在核對賴男身分時，意外發現賴男為橋頭地檢署所發布的洗錢防制法通緝犯，員警馬上跳上救護車陪同賴男，並告知賴男已為通緝犯，賴男這時還一臉懵，不相信自己被通緝，經員警比對照片和身分證，賴男才默默接受自己的「特殊身分」，乖乖地被銬在病床上送醫。

賴男騎著機車行經青年路時與前面的白色轎車發生擦撞，賴男全身擦挫傷，且右手脫臼，痛到倒在地上一動也不動，鳳山分局員警到場時，看見賴男倒臥在地，趕緊通報救護車到場協助送醫。

賴男上救護車前先讓員警核對資料，員警意外發現賴男為11月份橋頭地檢署所發布的洗錢防制法通緝犯，員警馬上跑上救護車告知賴男，賴男相當錯愕的表示「通緝嗎？」員警在比對身分證與照片過程中，賴男還是一臉懵，不曉得自己怎麼就被通緝了？

員警確認完身分後，將男子的手銬於病床上，偕同到院治療，歷經幾小時的治療後，賴男又從醫院奔赴派出所偵訊，賴男偵訊時表示，自己沒有收受到法院的司法文書，才會不知道自己已被通緝，偵訊完依法將賴男移送。