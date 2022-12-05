新冠肺炎趨緩加上戶外口罩令解禁，民眾開始脫下口罩，但時序進入冬季，國內胸腔暨重症科醫師黃軒指出，美國開始偵測到「類流感呼吸症狀」有大量上升的趨勢，在流感、呼吸道融合病毒、新冠交叉感染發威下，使消炎止痛藥出現短缺，尤其是兒童的「液體消炎止痛藥」短缺最明顯，提醒這樣的狀況也可能在台灣發生。

黃軒上午在臉書指出，美國很多州的「類流感呼吸症狀」偵測開始有大量上升的趨勢，上升到「高危險」或甚至是「非常高危險」的門檻，美國CDC發現這些類流感症狀為發燒、咳嗽、喉嚨痛，且大部分以兒童為主。

黃軒表示，美國專家認為進入冬季後，季節性流感會大流行並出現大量病患，過去是以新冠病毒為主，但今年冬天上呼吸道感染非常多元化，可能是「流感+呼吸道融合病毒（RSV）+新冠肺炎」3種病毒交叉感染發威。像是美國西雅圖兒童醫院的「消炎止痛藥」已經隨著上呼吸道病毒蔓延開始短缺。且上呼吸道感染病徵增加下，目前兒童用的「液體消炎止痛藥」短缺最明顯。

根據台灣疾管署統計，截至目前國內僅累積10例流感重症，其中3例死亡，黃軒表示，在口罩令放寬後，這個冬季飛沫傳染會增加，類流感的患者也會跟著增加，像美國、加拿大今年冬季出現缺貨、較難買到兒童用「消炎止痛藥」的情況也可能在台灣發生，提醒大家提前預防，不能輕易放棄流感疫苗接種、囗罩等防護。